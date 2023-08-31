Çin'in yeni yayınladığı ulusal harita komşu ülkeler ile tansiyonun yükselmesine sebep oldu

Çin, yeni ulusal haritasında Güney Çin Denizi ve Arunachal Pradeş'i kendi toprakları olarak gösterdi. Filipinler, Malezya ve Hindistan, bu iddiaları reddetti ve Çin'i bölgedeki gerilimleri tırmandırmakla suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, revizyonların "yasaya uygun bir şekilde egemenlik hakkının rutin bir egzersizi" olduğunu söyledi.

Çin'in yeni ulusal haritası komşularını kızdırdı

Filipinler, Çin'in yeni ulusal haritasına itiraz eden son komşusu oldu ve Malezya ve Hindistan ile birlikte Pekin'in kendi topraklarını talep ettiğine dair sert bir şekilde kaleme alınmış açıklamalar yayınladı.

Çin, en az 2006'dan beri düzenli olarak yaptığı gibi, pazartesi günü yeni bir ulusal harita versiyonunu yayınladı, bu da Pekin'in geçmişte "sorunlu haritalar" olarak adlandırdığı ve toprak sınırlarını yanlış temsil ettiğini iddia ettiği haritaları düzeltmek içindi.

Filipinler, Perşembe günü, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bölgeleri etrafında bir kesikli çizgi içermesi nedeniyle haritayı "reddettiğini" söyledi. Bu çizgi, 2016 yılında Manila lehine sonuçlanan bir uluslararası tahkim kararıyla ele alınmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, haritanın "Çin'in sözde egemenliği ve yargı yetkisini Filipin özellikleri ve deniz alanlarını meşrulaştırma girişiminin sonuncusu" olduğunu ve "uluslararası hukuka göre hiçbir dayanağı olmadığını" söyledi.

Hindistan, Salı günü, Arunachal Pradeş eyaleti ve tartışmalı Aksai Chin platosunun Çin topraklarında yer almasını içermesi üzerine "güçlü bir protesto" dile getirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Arindam Bagchi yaptığı açıklamada, "Bugün, Çin tarafına, sözde 2023 'standart haritası'nda Hindistan'ın topraklarına hak iddia eden Çin'e güçlü bir protesto dile getirdik" dedi. "Bu iddiaları temelsiz olduğu için reddediyoruz."

Malezya Dışişleri Bakanlığı da Çin'in "tek taraflı iddialarını" reddetti ve "Güneydoğu Asya ülkesi, Malezya'nın deniz alanlarındaki egemenlik, egemenlik hakları ve yargı yetkisine ilişkin herhangi bir yabancı tarafın iddialarını reddetme pozisyonunda ısrar ediyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü düzenlediği normal basın brifinginde, şikayetleri reddederek, revizyonların "yasaya uygun bir şekilde egemenlik hakkının rutin bir egzersizi" olduğunu söyledi.

"İlgili tarafların nesnel ve sakin kalmasını ve konuyu abartmaktan kaçınmasını umuyoruz" diye ekledi.

Hindistan ile gerilimler

2012'de iktidara gelmesinden bu yana, lider Xi Jinping, Çin'i küresel bir süper güç haline getirmeye çalışarak, agresif bir dış politika izledi ve Asya'daki birkaç kilit çatışma noktasında daha cesur hamleler yaptı.

Harita anlaşmazlığı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Xi'nin Güney Afrika'da nadiren yüz yüze görüşmelerinin ardından geldi ve burada "gerginliği azaltma çabalarını yoğunlaştırmayı" kabul ettiler. Bu, gergin ilişkilerini düzeltme adımı olarak görüldü.

Ayrıca, Hindistan ve Çin, sınır sorununu çözmek için 19. tur görüşmelerini gerçekleştirdi ve Modi ile Xi'nin önümüzdeki hafta Yeni Delhi'deki G20 zirvesinde bir araya gelme ihtimali var - eğer Xi katılırsa.

Halk arasında en azından, sınır anlaşmazlıklarında ilerleme kaydediliyor gibi görünse de, analistler bunun her zaman böyle olmayabileceğini söylüyor.

Pacific Forum'dan kıdemli bir araştırmacı olan Akhil Ramesh, "Hindistan ve Çin her fırsatta farklılıklarını çözmek için çabalıyor, ancak bu bir adım ileri, iki adım geri gibi hissediyor" dedi.

"Bu iklimde, her iki taraf da kamuoyuna gerginliği azaltma niyetlerini ifade etse de, bunu görmüyorum. Her iki ülke de küresel güneyde lider olma hedeflerine doğru çalışıyor."

Sınırlar, Yeni Delhi ve Pekin arasında onlarca yıldır bir sürtüşme kaynağı olmuştur ve bölgedeki kargaşa savaşa dönüşmüş, 1962'de Çin'in zaferiyle sonuçlanmıştır. Sonraki yıllarda, dünyanın en kalabalık iki ülkesini bölen illüzyonlu bir fiili sınır olan Tarafsız Hat (LAC) oluşturuldu.

İki ülke arasındaki gerilimler, 2020 yılında Galwan Vadisi'nde ölümcül bir kavganın ardından önemli ölçüde kötüleşti. Aksai Chin yakınında, her iki ülke tarafından da talep edilen bir alan. O zamandan beri gerginlikler devam ediyor ve geçen Aralık ayında Arunachal Pradeş'in Tawang sektöründe askerlerin karşı karşıya gelmesi sonucu hafif yaralar meydana geldi.