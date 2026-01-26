Çinli üst düzey generale "casusluk" soruşturması

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia hakkında, ülkenin nükleer sırlarını ABD'ye sızdırarak ulusal güvenliği tehlikeye atma ve yetki alanındaki terfi ve görevlendirmeler için rüşvet alma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Çin, Devlet Başkanı Xi Jinping'in en yakınındaki isimlerden biri olan Halk Kurtuluş Ordusu Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia hakkındaki iddialarla sarsıldı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin Çin askeri kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Zhang hakkında ülkenin nükleer sırlarını ABD'ye sızdırarak ulusal güvenliği tehlikeye atma ve yetki alanındaki terfi ve görevlendirmeler için rüşvet alma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Zhang'ın ayrıca sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanarak ordu içinde siyasi gruplar oluşturmakla suçlandığı belirtildi.

Darbe girişimi iddiası

Çin Savunma Bakanlığı, Zhang hakkında "disiplin ve kural ihlalleri" nedeniyle soruşturma başlattığını belirtirken, suçlamaların detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Zhenli'nin de benzer suçlamalarla soruşturma altında olduğu bildirildi. Bazı muhalif sosyal medya hesapları ise Zhang ve Liu'nun Xi'ye karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunduğu iddiasını gündeme taşıdı.

Kritik görevlere sahipti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in aile dostu olan 75 yaşındaki Zhang, 2011 yılında orgeneral rütbesine terfi etmişti. Zhang, Xi yönetimi altında ordunun reform ve modernizasyonu için önemli roller üstlenmişti. 7 kişilik Çin Halk Kurtuluş Ordusu Merkezi Askeri Komisyonu'nun 2 başkan yardımcısından biri olan Zhang, aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin (CCP) en üst yönetim organı olan 24 kişilik Siyasi Büro'nun da üyesiydi. Zhang'a yönelik soruşturma, Çin yönetimi içindeki güç savaşlarının bir yansıması olarak yorumlandı. - PEKİN