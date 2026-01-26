Haberler

Çinli üst düzey generale "casusluk" soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia, nükleer sırları sızdırma ve rüşvet alma suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarıyla gündemde. Bu durumu, Xi Jinping yönetimi içinde süregelen güç savaşlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia hakkında, ülkenin nükleer sırlarını ABD'ye sızdırarak ulusal güvenliği tehlikeye atma ve yetki alanındaki terfi ve görevlendirmeler için rüşvet alma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Çin, Devlet Başkanı Xi Jinping'in en yakınındaki isimlerden biri olan Halk Kurtuluş Ordusu Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia hakkındaki iddialarla sarsıldı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin Çin askeri kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Zhang hakkında ülkenin nükleer sırlarını ABD'ye sızdırarak ulusal güvenliği tehlikeye atma ve yetki alanındaki terfi ve görevlendirmeler için rüşvet alma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Zhang'ın ayrıca sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanarak ordu içinde siyasi gruplar oluşturmakla suçlandığı belirtildi.

Darbe girişimi iddiası

Çin Savunma Bakanlığı, Zhang hakkında "disiplin ve kural ihlalleri" nedeniyle soruşturma başlattığını belirtirken, suçlamaların detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Zhenli'nin de benzer suçlamalarla soruşturma altında olduğu bildirildi. Bazı muhalif sosyal medya hesapları ise Zhang ve Liu'nun Xi'ye karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunduğu iddiasını gündeme taşıdı.

Kritik görevlere sahipti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in aile dostu olan 75 yaşındaki Zhang, 2011 yılında orgeneral rütbesine terfi etmişti. Zhang, Xi yönetimi altında ordunun reform ve modernizasyonu için önemli roller üstlenmişti. 7 kişilik Çin Halk Kurtuluş Ordusu Merkezi Askeri Komisyonu'nun 2 başkan yardımcısından biri olan Zhang, aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin (CCP) en üst yönetim organı olan 24 kişilik Siyasi Büro'nun da üyesiydi. Zhang'a yönelik soruşturma, Çin yönetimi içindeki güç savaşlarının bir yansıması olarak yorumlandı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü