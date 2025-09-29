Cihan Kayaalp'in Avukatı, Suç Duyurusunda Bulundu

Eski Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'in beraat aldığı konunun bir TV programında anımsatılması üzerine avukatı, müvekkili adına suç duyurusunda bulundu.

26 Eylül'de bir TV programında Cihan Kayaalp'in başkanlığı döneminde ortaya atılan iddialar üzerine yargılama süreci yaşandı. Kayaalp, hakkında açılan davada beraat aldı. Gazeteci Cem Özkeskin'in katıldığı bir TV programında olaya değinmesi üzerine Kayaalp'in avukatı Hamza Yılmaz, Diyarbakır Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. Cihan Kayaalp'ın avukatı Hamza Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Araştırmacı gazeteci olduğunu iddia eden şahsa sormak isteriz, konu ile hiçbir ilgisi olmayan müvekkilim Cihan Kayaalp'in adını böyle bir programda neden bahsetmektedir? Amacı burada ne olabilir? Kendisi madem araştırmacı gazeteci ise müvekkilim Cihan Kayaalp ile ilgili ne tür bir araştırma yapmıştır? Geçmiş dönemde müvekkilim aktif siyasette iken uğradığı bir iftira neticesinde kısa bir süre hapis yatmış, mahkeme kararı ile suçsuz olduğu anlaşılıp beraat etmiştir. Bu gazeteci arkadaş, beraat ettiğine değinmediği gibi olayda algı oluşturmaya çalışmaktadır. Olay hakkında 'küçük bir çocuk' diye bahsederek toplumda vicdani algılara sebep olmaya çalışmaktadır. Biz burada çok ciddi bir art niyet görmekteyiz. Adeta hedef gösterir gibi müvekkilim hakkında algı oluşturmaya çalışmaktadır. Çirkin bir şekilde, müvekkilim Cihan Kayaalp adeta beraat etmemiş ve olayı dramatize edecek şekilde anlatılmaktadır. Ülkemizde birçok kendine araştırmacı gazeteci diyen ancak tetikçi gibi faaliyet gösteren sözde gazetecinin olduğunu bilmekteyiz. Bu şahıslar, suçsuz günahsız insanları bile işlerine geldiği gibi hedefe koyup, toplum nezdinde adeta suçlularmış gibi yansıtmaktadırlar. Müvekkilim Cihan Kayaalp'in sadece siyasi görüş ve görevlerinden dolayı uğradığı iftiralar, bu gibi sözde araştırmacı gazeteciler tarafından; mensubu olduğu siyasi partiyi veya STK'yı yıpratma gayesiyle kullanılmakta, müvekkilimin ismi üzerinden adeta tetikçilik yapılmaktadır. Toplum üzerinde ahlaki çöküşe sebep olabilecek, masumiyeti toplumda yok edecek, adalet olgusunu yalnızca kendileri için bir ekran veya gazete köşesinde anlatacak bir konu gibi gören bu şahıslar hem adalet sistemimize hem de toplum vicdanında açtıkları ağır yaralara duyarsız mıdır? Yoksa bu misyonu bilerek mi üstlenmişlerdir" dedi.

"Acımasız grubun sosyal medya trollerini de kullanarak istedikleri siyasetçi ve iş adamını istedikleri şekilde çirkince topluma yansıttığını" ileri süren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bir hukukçu olarak Adalet Bakanlığı yetkililerine de seslenmek istiyorum, bu gibi konular adalet sistemimize ciddi zararlar vermektedir. Kendine araştırmacı gazeteci diyen her şahıs, gündeme getireceği olayı araştırmakla mükelleftir. Konuyu araştırmadan gündeme getirip saptırarak yönlendiren ve insanları hedef gösteren şahıslar hakkında mutlaka yargı görevini yapmak zorundadır ve yapacağına da inanıyorum. Biz hem program hakkında, hem kanal hakkında, hem de bahse konu sözde araştırmacı gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduk. Daha önce de birçok benzer şahıs hakkında açtığımız yargı mücadelemiz devam etmektedir. Bazıları ceza almış olsa da, bu cezalar toplum vicdanını tatmin etmediği için onlarla ilgili yargı mücadelemiz sürmektedir. Ayrıca kamuoyunun dikkatine sunmak isterim ki; müvekkilim Cihan Kayaalp, bu yargısız infazlarla ilgili detaylı bir basın açıklaması hazırlamaktadır. Yakın bir tarihte, bu tetikçi grubunun birçoğu hakkında delilleriyle beraber, yüce Türk milletini aydınlatacak açıklamalar yapılacaktır. Bugün bu sebeple Diyarbakır Adliyesi'ne gerekli suç duyurusunu yaptık. Bu haberi yapan kanal ve programın sunucusundan da masumiyet karinesi gözetilerek, müvekkilim Cihan Kayaalp'ten özür dilemelerini bekliyoruz. ve bir daha hiçbir vatandaş hakkında ağır ve yaralayıcı konuşmaların veya haberlerin yapılmamasını ümit ediyoruz." - DİYARBAKIR