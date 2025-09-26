CHP Yüksek Disiplin Kurulu 6 Üyeyi Partiden İhraç Etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve 4 üyenin partiden ihraç edilmesine karar verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti genel merkezinde toplandı. Kurul, haklarında ihraç süreci başlatılan Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş'ın dosyaları ile birlikte toplam 22 kişi hakkındaki ihraç istemlerini ele aldı. Saat 13.00'te başlayan toplantı yaklaşık saat 3 sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadas isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına; Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimsek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin, Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir" denildi.