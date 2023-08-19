CHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi Yapıldı
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CHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Mehmet Ali Erbaş yeniden seçildi.
CHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresi yapıldı.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye tek liste halinde gidildi.
Divan başkanlığının oluşturulması ve gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra yapılan seçimde mevcut başkan Mehmet Ali Erbaş yeniden CHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.
Kongreye, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, eski CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Politika