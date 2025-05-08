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Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına yönelik soruşturmada eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadeye gitmeyeceğini açıkladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, başsavcılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

CHP'YE YÖNELİK KURULTAY SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor. Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı. İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

KILIÇDAROĞLU İFADEYE GİTMEYECEK

Avukat Celal Çelik'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadeye gitmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

tek mağdur akp sayesinde Türkiye

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Haber YorumlarıBlue Dream:

iktidar kendince CHP yi zayıflatmaya,içine nifak sokup burdan rant sağlamaya çalışıyor.Akp nin umrunda ne Türkiye var ne de halk.Kendi koltuklarını korumak için her türlü çirkef siyaseti yapıyor.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Kaybedecek bir şeyi kalmayanlar butun tuşlara aynı anda basıyor

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Haber Yorumlarıali batuk:

Haberin başlığı çok ilginç. Biraz yandaş gibi kokuyor.

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Haber Yorumlarıerco erco:

AKP Öküz altinda buzagi ariyor

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Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

Kılıçdaroğlu akp nın kuklası. Yani birşey olmaz. Formaliteden…

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Haber YorumlarıAli Orhan:

AKP seçimleri kazanmak için chp nin başına Kemal kilicdaroglunu geçirmek istiyor o var ken kazanıyordu heryeri

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Haber YorumlarıMr Camel:

Bu adamıda erdoğanın kurtarıcısı olarak görüyorlar hahah

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Haber YorumlarıOkan Okan:

bakın görün tüm pislikler bu partide ak partide hiç böyle olaylar yok

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Haber Yorumlarıkozanli sükrü:

mahkemeye cagrilinca hemen giderler diyenler simdi gitmeyecek oluyor, nereniz samimi anlam vermek zor

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