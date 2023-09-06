CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Yatağan Belediyesi'ne ait olan ilçe binasının tahliyesine tepki gösterdi

CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Yatağan Belediyesi'ne ait olan ilçe binasının kira süresi bittiği gerekçesiyle tahliyesinin istenmesine tepki gösterdi. Kemiksiz, "Belediyeye ait onlarca iş yeri olmasına rağmen CHP binamızın Mustafa Toksöz (AKP'li Yatağan Belediye Başkanı) tarafından çıkartılmasının ardında bizlere karşı bir düşmanlık, intikam alma çabası olduğunu biliyoruz" dedi.

ESMA TURAN

CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Yatağan Belediyesi'ne ait olan ilçe binasının kira süresi bittiği gerekçesiyle tahliyesinin istenmesine tepki gösterdi. Kemiksiz, "Belediyeye ait onlarca iş yeri olmasına rağmen CHP binamızın Mustafa Toksöz (AKP'li Yatağan Belediye Başkanı) tarafından çıkartılmasının ardında bizlere karşı bir düşmanlık, intikam alma çabası olduğunu biliyoruz" dedi.

CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, bugün parti binası önünde CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve partililer ile birlikte basın açıklaması yaptı. Kemiksiz, şunları söyledi:

"1 Mayıs 2012 tarihinde Yatağan Belediyesi'nden kiralanan parti binamızın kira süresi 1 Mayıs 2022 tarihinde bitti. Süre sonunda Yatağan Kaymakamlığı'nda 31.05.2022 tarih ve E-59114549-756.99-4969 sayılı yazıyla tahliye etmemiz istendi. Bu karar elimize geçer geçmez, il başkanlığımız ve genel merkez hukuk birimine bildirdik. Avukat olarak genel merkezin oluru ile Avukat İrfan Balkaya atandı. Tahliyelere karşı yürütmeyi durdurma davası açtık ve bu ilk davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Karşı tarafın itirazına rağmen yürütme durdurulma kararı devam etti. Ancak kaymakam değişikliğinden sonra yeni atanan kaymakam yeniden bölge idare mahkemesine dava açtı. Bu dava aleyhimize sonuçlandı. Bir üst mahkemeye başvurumuzda temyiz yolu kapalı olmak şartı ile reddedildi. Kaymakam bey ile yaptığımız istişareler sonucunda bir yer bulduğumuzu ve bu yerin belli zaman alacağını söyledik. Bugüne kadar müsaade istedik. Bu hafta cuma gününe kadar da parti binamızı boşaltmak zorunda olduğumuz iletildi.

"CHP BİNAMIZIN MUSTAFA TOKSÖZ TARAFINDAN ÇIKARTILMASININ ARDINDA İNTİKAM ALMA ÇABASI VAR"

Mustafa Toksöz, belediye başkanlığına görevine geldiği ilk günde Atatürk fotoğrafını indirerek niyetini ortaya koymuştur. Sonra ki süreçte sizlerin de takipçisi olduğunuz parti binamızın önünde bulunan Atatürk tabelasından rahatsız olarak, ansızın kaldırma operasyonu yaptı. Şimdi de Mustafa Toksöz'ün biz Cumhuriyet Halk Partilileri tamamen siyasi bir anlayış ile düşmanca, bizlerin 15 yıldır kullanmakta olduğumuz parti binamızı boşalttırıyor. Belediyeye ait onlarca iş yeri olmasına rağmen CHP binamızın Mustafa Toksöz tarafından çıkartılmasının ardında bizlere karşı bir düşmanlık, intikam alma çabası olduğunu biliyoruz.

"BU YAPTIKLARIN YANINA KALIR MI SANIYORSUN"

Sen Mustafa Toksöz hiç utanmayacak mısın? Yatağan'da son seçimlerde bizlerin aldığı oy belli, senin aldığın oy belli. Aramızda yaklaşık 5 bin oy fark var. Bu yaptıkların yanına kalır mı sanıyorsun. Yatağanlılar bu yaptıklarının hesabını sandıkta sana soracaklar. Belediyeye geldiğinden beri burayı Toksöz A.Ş.'ye çevirdin. Yatağanı ikiye böldün yeni mahalleye yarım saate gidiyoruz. Mahkeme kazanılmasına rağmen kavşak yerleri düzeltilmiyor. Devletimizin parasını kendi paranızmış gibi kullanamazsınız.

"YAPILAN KAVŞAKLAR İLÇE BAŞKANININ AKARYAKIT İSTASYONU İÇİN YIKILDI"

Yatağan karayolunda yapılan usulsüzlükler. milyonlarca liraya yapılan kamulaştırmalar, yapılan kavşaklar, ilçe başkanının akaryakıt istasyonu için yıkıldı. İmar planına aykırı. Vatandaşları mağdur eden bir yol imalatı yapıldı. AKP ilçe başkanının akaryakıt istasyonu için bu kadar kamu zararına katlanılması ve mevzuata aykırı, yapılan imalatlara izin verenlerden hesap sorulacağına eminim. Kamu zararına yol açarak milyonlarca liranın çöpe atılmasına dayanamıyoruz. Yıkılan kavşaklar, yapılan kamulaştırmalar hepimizin cebinden çıkıyor. Buna dur deme zamanı gelmiştir. Her hafta bulvarda olan kazaları tüm Yatağan halkı görüyor.

"İŞKAL EDİLEN PARTİ BİNAMIZI İSTİKLAL MARŞIMIZ EŞLİĞİNDE YENİDEN AYNI YERİNE TAŞIYACAĞIM"

Bu ekonomi krizde belediyeden emekli olan işçi arkadaşlarımızın birikmiş ikramiyelerini ne zaman ödenecek? Emekli olalı aylar oldu. Hiç mi insafınız yok. Ekonomide tam bir çöküş yaşanıyor. Her geçen gün alım gücümüz yok oluyor. İktidar gerçek dünya ile ilişkisini kesmiş. Bizler halkız halk. Gerçeği her birimiz tek tek görüyoruz. Yok oluyoruz. Ev almak, araba almak hayal oldu. Okullar pazartesi açılıyor. Bu vatandaş çoluğuna çocuğuna okul eşyalarını nasıl alacak, düşünen yok. Değerli partili yol arkadaşlarım, kıymetli Yatağanlılar sizlerin desteği ile 31 mart 2024 seçimlerinde öncelikle Yatağan Belediyesi'ni alacağız, ardından işgal edilen parti binamızı sizler huzurunda İstiklal Marşımız eşliğinde yeniden aynı yerine taşıyacağıma söz veriyorum."