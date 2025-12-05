Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı arayarak tutuklanan gençlerin durumunu sordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı arayarak Mesleki Eğitim Merkezi protestoları nedeniyle tutuklanan 16 genç hakkında bilgi aldı ve dayanışma mesajı iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla arayarak, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) protestoları nedeniyle tutuklanan TİP üyesi 16 gencin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Baş'ı telefonla arayarak, tutuklanan gençlerin durumu hakkında bilgi aldı. Özel, Erkan Baş'a dayanışma duygularını iletti. Özel ayrıca; 16 genci cezaevinde ziyaret etmek üzere hukukçu Parti Meclisi üyelerini görevlendirdi.

