CHP ve Saadet Partisi arasında Meclis'te soğuk rüzgarlar esti! İki partinin vekilleri 'AGD' üzerinden tartıştı

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya arasında gerginlik yaşandı. Yıldırım Kaya'nın elinde TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, İskenderpaşa Cemaati, Birlik Vakfı ve Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olan AGD gibi isimlerin bulunduğu bir posterle kürsüye çıktı. Kaya bu vakıflara, "çocuklara tecavüzle anılıyor" demesinin üzerine Karaduman, "AGD'yi itham etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Son olarak CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya içinde Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olarak da bilinen AGD'nin bazı vakıfların yazıldığı bir posterle kürsüye çıkarak "isimleri çocuklara tecavüzle anılıyor" ifadelerini kullanması tansiyonu yükseltti.

"AGD'Yİ İTHAM ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman bu sözlere karşılık, "Ahlak dışı bir mesele üzerinden bütün dernek ve vakıfları itham etmek de ahlak dışıdır. Ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine vesile olmuş ve olan Anadolu Gençlik Derneğimizi itham etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi.

AGD'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AGD Genel Başkanı Salih Turhan da, CHP'li vekil Kaya'nın ifadelerine, "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız" açıklamaları ile tepki gösterdi.