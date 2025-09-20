Haberler

CHP Üyesine Kesin İhraç Talebi

Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için iptal davası açan CHP üyesi Şahin Kurt, parti disiplinine aykırı eylemler gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için iptal davası açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt, CHP yönetimi tarafından parti disiplinin zedeleyen eylemlerden dolayı 'tedbirli' olarak 'kesin ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. - ANKARA

