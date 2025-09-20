CHP Üyesine Kesin İhraç Talebi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22'nci Olağanüstü Kurultayı için iptal davası açan CHP üyesi, 'kesin ihraç talebi'yle partisinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için iptal davası açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt, CHP yönetimi tarafından parti disiplinin zedeleyen eylemlerden dolayı 'tedbirli' olarak 'kesin ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. - ANKARA