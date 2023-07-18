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CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için başvuruda bulundu.

Politika Haberleri

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için başvuruda bulundu.

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için başvuruda bulundu. Konuya ilişkin açıklamayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.

Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.- ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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