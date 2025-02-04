CHP, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını ödeyecek
CHP Grubu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin ödemeleri için çıkarılan tazminatı ödemeye oy birliğiyle karar verdi. Hatırlanacağı üzere teğmenlerden eğitim, öğrenim giderinden doğan alacakların faiziyle tahsil edileceği açıklanmıştı.
30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.
TAZMİNAT KARARI CHP'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ
Tsk'dan ihraç edilen teğmenlerden ayrıca eğitim, öğrenim giderinden doğan alacakların faiziyle tahsil edileceği açıklanırken yaşanan gelişme CHP'yi harekete geçirdi.
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
CHP Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin ödemeleri için çıkarılan tazminatı ödemeye oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.