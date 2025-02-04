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CHP, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını ödeyecek

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CHP Grubu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin ödemeleri için çıkarılan tazminatı ödemeye oy birliğiyle karar verdi. Hatırlanacağı üzere teğmenlerden eğitim, öğrenim giderinden doğan alacakların faiziyle tahsil edileceği açıklanmıştı.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.

TAZMİNAT KARARI CHP'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

Tsk'dan ihraç edilen teğmenlerden ayrıca eğitim, öğrenim giderinden doğan alacakların faiziyle tahsil edileceği açıklanırken yaşanan gelişme CHP'yi harekete geçirdi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

CHP Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin ödemeleri için çıkarılan tazminatı ödemeye oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

CHP, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını ödeyecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDuran Turhan:

NECİP FAZIL DİYOR Kİ; ''Ordu milletin yumruğudur. Dimağ emrinde yumruk. Hem dışarıya doğru, hem de dışarıdan gelecek saldırıya karşı.'' Ama ne yazık ki bizde Kemalizm ideolojisinin ve CHP nin ordusu gibi yanlış bir imaj oluşturulmuştur. Ordu CHP= iktidar, olmazsa millete karşı darbe. Bunun rüyasını görenler artık bu denklem yıkılmıştır.

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Haber YorumlarıHüseyin Kabul:

Habercilik anlayışınızı kınıyorum hala slogan nedeniyle atıldıklarını ön plana çıkararak yalan haber yapıyorsunuz

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Haber YorumlarıHalil null:

cebinden mi ödeyecek .devletin partiye verdiği paradan .hadi maasınızdan verin görelim akmı karamı

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Haber YorumlarıHüseyin Kabul:

Kendi ceplerinden ödeyeceklerini deklare etmeliler, milletin parasıyla belediyelerden değil

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Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

Mustafa Kemal'in askerlerine selam olsun

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