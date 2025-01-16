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CHP Sözcüsü Yücel, Parti Meclisi gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Sözcüsü Yücel, Parti Meclisi gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü olan bir ülkede, seçimle gelen isimlerin yine seçimle gitmesi gerekir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü olan bir ülkede, seçimle gelen isimlerin yine seçimle gitmesi gerekir." dedi.

Yücel, dün Parti Meclisi'nde (PM) gündeme gelen konulara ilişkin CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son siyasi gelişmeler ışığında partinin 2025 yılı stratejilerini konuştuklarını söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını eleştiren Yücel, sürecin, hukuki değil siyasi bir saik ile yürütüldüğünü savundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, soruşturmanın maksadının "CHP'nin kurumsal kimliğini yıpratmak" olduğunu ileri sürerek, "Hukuk ve yargı ambalajı içerisinde bu siyasi operasyonu yapanlar, aslında sadece Beşiktaş'ta CHP'ye oy vermiş seçmene değil, demokrasiye inanan milyonlarca vatandaşımıza meydan okumaktadır." diye konuştu.

"Hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın karşısında duracağız"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturmaya değinen Yücel, "Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı susturmaya yönelik bu tutum, İstanbul Barosu nezdinde tüm barolara bir gözdağı verme girişimidir. Bilinmelidir ki, savunma hakkının temsilcisi avukatlar ve onların meslek örgütü olan barolar bu tehdit, sindirme ve baskı politikalarınıza asla boyun eğmez. Hukuksuzluk sadece bize değil, kime yapılırsa yapılsın karşısında duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk yargısına güvenmek istiyoruz"

Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına yönelik soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Türk yargısına güvenmek istiyoruz. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü olan bir ülkede, seçimle gelen isimlerin yine seçimle gitmesi gerekir, hukuk ambalajı içerisinde siyasi operasyonlarla değil. CHP, her koşulda her türlü mücadeleyi vermeye hazırlıklı olan bir partidir. Sayın Ekrem İmamoğlu, geçmişte Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi 3 kez yenmiş, İstanbulluların gönlünde taht kurmuş, Türkiye'nin geleceğini inşa etme konusunda bir iddia ortaya koymuş bir siyasetçi. Bu sürecin, Sayın Ekrem İmamoğlu'na uzatılmasına ne CHP izin verir ne de milyonlar izin verir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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