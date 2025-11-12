CHP Sözcüsü Yücel, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin, "İlk bakışta maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmış hukuki bir metinden ziyade, bu metnin tamamen CHP'nin kurumsal kimliğini ve tüzel kişiliğini hedef alan siyasi bir metin olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Yücel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün toplandığını anımsatan Yücel, toplantıda, ülkenin sorunlarına ilişkin birçok konuyu görüştüklerini söyledi.

Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk bakışta maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmış hukuki bir metinden ziyade, bu metnin tamamen CHP'nin kurumsal kimliğini ve tüzel kişiliğini hedef alan siyasi bir metin olduğunu söyleyebiliriz. İddianamede yer alan 'CHP'nin ele geçirilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi amacıyla' ifadesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce birçok kez kullandığı 'ahtapotun kolları' ifadesine yer verilmesi ve CHP'ye Anayasa'nın 69. maddesi uyarınca kapatma davası açılması konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulması, bu tespitimizin en temel kanıtıdır. Bu yönleriyle iddianame, adeta siyasi bir propaganda belgesidir."

İddianamede somut delillerden ziyade, çoklukla "duydum, duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla, düşünüyorum, tahmin ediyorum" gibi ifadelere yer verildiğini aktaran Yücel, başta 3 olan gizli tanık sayısının 15'e çıktığı ve 38. Olağan Kurultay'da kürsüden yapılan konuşmaların, çekilen görüntülerin, asılan pankartların "partiyi ele geçirme planının" kanıtı olarak iddianameye eklendiğini kaydetti.

Yücel, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianameyi inceleyerek tespitlerini paylaşacaklarını bildirdi.