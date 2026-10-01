CHP Sözcüsü Sarı, Mersin'de gözaltına alınan 3 belediye başkanına destek için geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bu süreci çok yakından takip edeceğiz." dedi.

Sarı, partisinin Mersin İl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in CHP'den seçildiğini dile getiren Sarı, "Her üç belediye başkanıyla ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi konuyu yakından takip etti, izledi. Bir heyet oluşturduk. Süreci yakından takip etmek üzere buradayız." diye konuştu.

Sarı, 3 belediyeye yönelik operasyonların birbirinden bağımsız olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bu süreci çok yakından takip edeceğiz. Heyetimizle, partimizin hukukçularıyla beraber süreci izleyeceğiz. Vahap Başkan ile de görüşeceğiz. Hukuki desteği sonuna kadar arkasında hissetmesini sağlayacağız. Elbette ki siyasi desteğimiz de Vahap Başkan ve diğer iki belediye başkanıyla beraberdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Soruşturma sürecini takip etmek için kente geldiklerini yineleyen Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisinin bir heyet görevlendiriyor olması ve bu süreçte ilgileniyor olmasının da bazı çevreler tarafından rahatsızlık yarattığını, uyandırdığını da açık olarak görüyoruz. Biz buradayız, sonuna kadar burada olacağız. Bu belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımızın da buraya gelmesini bekliyoruz. Böyle bir ihtimal de söz konusudur." ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel doğruları söylemiyor"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin Mersin'e heyet göndermesine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösteren Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu açıklamaları izledim. Hayretle karşıladığımı söylemek isterim. Şimdi Sayın Özgür Özel orada iki şey söylüyor. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisinin içinde siyaset yapan belediye başkanlarının hiçbirini kurdukları yeni partiye davet etmediklerini, hiç kimseyi aramadıklarını söylüyor. Ben daha önceki açıklamalarımda Sayın Özgür Özel'in, bir genel başkanın yalan söylediğini düşünmek istemediğimi söylemiştim ama bu fikrimden vazgeçiyorum. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ben bizzat biliyorum ki Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunan, kurumsal kimliği içinde siyaset yapan belediye başkanlarını hem kendisi hem yakın ekibi defalarca aradı. Bu belediye başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ederek kendi kurdukları partilerine geçmek için defalarca temasta bulunduğunu hatta zaman zaman özellikle bazı büyükşehir belediye başkanlarının, daha altta olan ilçe belediye başkanları üzerinde baskı yaratarak böyle bir sonucu elde etmeye çalıştıklarını ben bizzat biliyorum. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel doğruları söylemiyor. Daha önce söylemediği gibi şimdi de söylemiyor."

Sarı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri ve milletvekilleri olarak elbette ki kendi belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız. Dolayısıyla bundan daha doğal hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla bir heyet oluşturarak bu belediye başkanlarımızın yanında olmak, bu süreci yerinde yerinde görmek, ortaya çıkabilecek eksikliklere yerinde müdahale etmek, adil yargılamanın sağlanıp sağlanmadığını heyet marifetiyle izlemekten daha doğal ne olabilir? Sayın Özgür Özel bundan niye rahatsızlık duyuyor? Ben açıkçası bunu anlayabilmiş değilim."

Toplantıya, CHP heyetinde yer alan Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile CHP Adana İl Başkanı Orhan Bayram ve CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür de katıldı.

Kaynak: AA