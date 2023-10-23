CHP Sözcüsü Faik Öztrak: İki devlet temelinde adil bir barışla kalıcı çözüme ulaşılmalı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılar hakkında açıklama yaparak, taraflar arasında önce ateşkesin sağlanması, ardından adil bir barışla kalıcı çözüme ulaşılması gerektiğini belirtti. Öztrak ayrıca, CHP'nin kurultay hazırlıkları ve yerel seçimlerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Daha fazla ölüm ve acıya neden olmadan taraflar arasında önce ateşkesin sağlanması, ardından meselenin yan yana iki devlet temelinde adil bir barışla kalıcı çözüme ulaştırılması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Öztrak, MYK'nın gündeminde TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği insanlık dışı saldırılar, CHP'nin 38. Kurultay hazırlıkları ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili çalışmalar olduğunu söyledi.

"İki devlet temelinde adil bir barışla kalıcı çözüme ulaştırılması gerekiyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında konuşan Öztrak, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı sürüyor. Siviller, çocuklar, mülteci kamplarındaki okullarda, hastanelerde, pazar yerlerinde bombaların hedefi oluyor. Yerinden yurdundan sürülmek, tehcir edilmek isteniyor. Daha fazla ölüm ve acıya neden olmadan taraflar arasında önce ateşkesin sağlanması, ardından meselenin yan yana iki devlet temelinde adil bir barışla kalıcı çözüme ulaştırılması gerekiyor. Bunun için Türkiye ile birlikte diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların da elinden geleni yapması şart" ifadelerini kullandı.

"Tarafların aksine gittikçe keskinleştiğini görüyoruz"

İki gün önce Kahire'de toplanan barış zirvesini değerlendiren Öztrak, "Bırakın bir çözüm umudunu, bir ortak mesaj, bir itidal çağrısı bile çıkmadı. Uzlaşının hakim kılınması gereken bu dönemde tarafların aksine gittikçe keskinleştiğini görüyoruz. Terazinin bir kefesinde bizim de katıldığımız 'Gazze'de yaşanan insanlık suçlarını bir an önce durdurun. Masum siviller ve çocuklar bombaların hedefi olurken sessiz kalmak suça ortak olmaktır' diyenler var. Diğer kefesinde, İsrail'in kendisine yapılan ve yine kabul edilemez insanlık dışı saldırıya karşılık olarak orantısız şiddet kullanmasına sessiz kalan, üç maymunu oynayan, İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçlara akıldan azade gerekçeler uyduranlar var. İş öyle bir noktaya geldi ki bu kutuplaşmanın şirazesi öylesine kaydı ki, dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın barış için iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin birlikte inşasından yana açıklamaları nedeniyle bir Avrupa ülkesindeki konserleri iptal edildi. Bu karar büyük bir ayıptır. İnsanlık açısından da, ifade özgürlüğü açısından da bu karar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Kurultayımızda gücümüze güç katacağız"

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği olağan kurultay hakkında konuşan Öztrak, "38. Olağan Kurultayımıza artık 10 gün kaldı. Kurultayımızda gücümüze güç katacağız. Delegelerimizin mihenk taşına vurulduktan sonra alındım, kırıldım, gücendim demeden, kol kola girip tüm gücümüzle yerel seçimler için çalışacağız. Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren 25,5 milyon seçmene karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

"İsim bazında bir değerlendirme yapabilmek için bağışlanma gelmesi lazım"

Kurultay öncesi yapılacak son Parti Meclisi Toplantısı'nda partiden ihraç edilenler için 100. yıl affı geleceği iddialarını değerlendiren Öztrak, "Parti Meclisimizde 100. yıl münasebetiyle disiplin cezaları konusundaki bağışlanma talepleriyle ilgili olarak kadına karşı işlenen suçlar ve yüz kızartıcı suçlar hariç bir prensip kararı alınması görüşülecek. Bu çerçevede bir bireysel çalışma yok. İsim bazında bir değerlendirme yapabilmek için bağışlanma gelmesi lazım" diye konuştu. - ANKARA