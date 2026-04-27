CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Emre, bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu olmasını eleştirdi.

Bugünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında birtakım kararlar aldıklarını dile getiren Emre, belediyecilik anlayışını kararlılıkla devam ettireceklerini, CHP'nin hukuk ekibini genişleteceklerini aktardı.

Partisinin, 4 Mayıs itibarıyla 81 ilde saha çalışmaları başlatacağını dile getiren Emre, "MYK üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, PM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki arkadaşlarımız, il ve ilçe başkanlıklarımızın koordinesiyle halkımızla buluşacağız. Ülkemizin gerçeklerini paylaşacağız." diye konuştu.

Emre, CHP'nin sandık görevlilerinden 106 bininin de aktif şekilde saha çalışmalarına katılacağını, bu çalışmanın bir sonraki genel seçime kadar devam edeceğini söyledi.

Ekonomik verilen üzerinden hükümeti eleştiren Emre, sağduyulu, ortak akılla, dayanışmayla, yol arkadaşlığı duygularıyla çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Sorular

Emre, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "PM'de Mansur Yavaş'ın, tüm muhalefetle ortak miting önerisi gündeme geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Emre, bazı başlıklarda bu konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Tüm muhalefet partilerinin ortak konularda bir araya gelmesinin önemine işaret eden Emre, bu konuda çalışmalarının olacağını söyledi.

Emre, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın tartışma yaşadığı" iddialarının sorulması üzerine şunları ifade etti:

"Sürekli bir dezenformasyon, sürekli yalan haber var. Partimizde beşeri ilişki anlamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Adana Büyükşehir Belediyen Başkanımızı kime sorsanız, 'kardeş gibi' derler. Bahsedilen toplantı boyunca yan yana oturdular. Tek bir tartışma yok, tek bir ses yükseltme yok. Bu kadar yalanı nasıl söylüyorlar, hakikaten insan şaşırıyor. Sanki Türkiye'nin bir problemi yokmuş gibi saatlerce bunu televizyon programlarında konuşuyorlar. Külliyen yalan."

"Sınırımızdaki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz"

Emre, "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a yönelik ifadelerinin" sorulması üzerine, "Böyle bir kaymakam, o ilçede yaşayan yurttaşları tarafsız bir şekilde yönetmesi gereken bir kişi nasıl o koltukta oturacak? Buna en üst perdeden başta Meclis Başkanı olmak üzere diğer partilerin de tepki göstermesi ve bu kaymakamın o görevde kalmaması lazım." dedi.

Soru üzerine Emre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çıkardığı rapora partisinin de imza attığını hatırlattı.

Rapora ilişkin maddelerin uygulanmasını takip edeceklerini belirten Emre, şunları kaydetti:

" Biz, sorumluluk bilinciyle hareket eden bir partiyiz. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı tüm yurttaşlarımızın bir ve eşit yurttaş olduğunun bilinmesi, hissedilmesi bizim için önemli. Bu ülkedeki tüm etnik kimliklerin Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla huzur içinde yaşaması bizim için önemli. Bu nedenle sınırımızdaki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz."