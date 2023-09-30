CHP Şırnak 38. Olağan Kongresinde Sait Namdar yeniden seçildi. Kongreye CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Sait Namdar ve Fadıl Balkan aday olarak katıldı. 82 delegenin oy kullandığı kongrede Namdar 44 oy alarak tekrar CHP Şırnak İl Başkanı seçildi.

CHP Şırnak 38. Olağan Kongresinde Sait Namdar güven tazeledi.

Bir kafede düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Nevaf Bilek, aday olan mevcut başkan Sait Namdar ile diğer aday Fadıl Balkan katıldı.

Divan Başkanı Bilek, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ve 82 delegenin oy kullandığı ve 1 oyun geçersiz sayıldığı kongrede 44 oy alan Namdar, CHP Şırnak İl Başkanlığına yeniden seçildi.