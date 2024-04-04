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CHP, DEM Partili adayın mazbatasının iptali için başvuru yapan başkan yardımcısını kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

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Van'ın Saray ilçesinde belediye seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan DEP Parti adayı Davut Acar'ın "mazbatasının iptal edilmesi" için seçim kuruluna başvuruda bulunan CHP Saray İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Saray İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan imzasıyla Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına DEM Parti adayı Acar ile ilgili dilekçe verildi. Verilen dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim" ifadeleri kullanılmıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar vermişti.

CHP Van İl Başkanlığından bugün yapılan açıklamada, "Saray ilçemizde il başkanlığımız bilgisi dışında İlçe Seçim Kuruluna bir müracaat gerçekleştiğini üzüntü ile öğrendik. İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan İlçe Seçim Kuruluna verdiği dilekçenin ardından bir de istifa dilekçesi vermiştir. Bunun üzerine harekete geçen il başkanlığımız ilgili müracaatı yapan İlçe Başkan Vekilinin sadece istifasını yeterli bulmamış kendisini kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk etmiştir. Halkın iradesinin dışında bir irade olamayacağını, bu vesileyle tekrar tüm siyasi partileri halkın iradesine saygılı olmaya davet ettiğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla arz ve beyan ederiz" ifadelerine yer verildi. - VAN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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