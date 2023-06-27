CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, ÇAYKUR işçilerini ziyaret etti

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, kadro talepleri yerine getirilmeyen ÇAYKUR işçilerini ziyaret ederek destek verdi ve iktidara seslenerek işçilerin haklarının verilmesini istedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, kadro talepleri yerine getirilmeyen ÇAYKUR işçilerini ziyaret etti. Ocaklı, "Buradan iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir daha sesleniyorum; bizim işçilerimizin haklarını, söz verdiğiniz üzere, lütfen verin. Vermez iseniz size Rizeli bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha ihtar olarak verir" dedi.

ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçiler, geçen hafta AKP Rize İl Başkanlığı binasına giderek, seçimlerden önce kendilerine verilen kadro sözünün tutulması taleplerini iletmişti. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, dün ÇAYKUR'un İyidere'deki çay paketleme fabrikasını ziyaret ederek işçilere destek verdi. Ocaklı, çay fabrikası önünde görüştüğü işçilere şunları söyledi:

"Sizin taleplerinizi iktidarın il başkanlığında talep etme girişiminizin de adeta suç işler gibi, üzülerek söylüyorum, gözaltılarla sonuçlanan bir eyleme dönüşmesi hepimizi üzdü. Buradan iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir daha sesleniyorum; bizim işçilerimizin haklarını, söz verdiğiniz üzere, lütfen verin. Vermez iseniz size Rizeli bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha ihtar olarak verir."