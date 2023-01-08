Kılıçdaroğlu için söylenen söz salonu coşturdu! O sırada İmamoğlu kameraya böyle yakalandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı Esenyurt Buluşması'na katıldı. Bozkurt'un Kılıçdaroğlu'nun neden cumhurbaşkanı olması gerektiğini anlattığı sıralarda İmamoğlu'nun yan yana oturduğu CHP liderine attığı bakış dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı "Esenyurt Buluşması"na katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN NEDEN ADAY OLMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTI

Esenyurt Yeni Belediye Meydanı'nda düzenlenen buluşmada konuşan Bozkurt, Kılıçdaroğlu'nu överek neden cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini anlattı. Bozkurt, "Neden siz? Ben sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişi bilmiyorum. Kişisel hırslarından arınmış, ülkemizin geleceğini kendi geleceğinden daha fazla önceleyen başka kimse bilmiyorum. Devlet tecrübesi; SSK'da çalıştınız maliyede çalıştınız, CHP'yi yönettiniz" dedi.

"BENİM AKLIMA BAŞKA KİMSE GELMİYOR"

Bozkurt, sözlerini "CHP'yi yönetmek bence dünyanın en büyük devletini yönetmekten daha zor. Benim aklıma başka kimse gelmiyor. Bu sözlerin sonunda, sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Cumhurbaşkanı olmanız lazım" diyerek sürdürdü.

İMAMOĞLU'NUN ATTIĞI BAKIŞ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bu sözler salonda büyük coşkuya neden olurken, tüm partililer ayağa kalkarak sloganlar atmaya başladı. Bu sırada İmamoğlu'nun yanında oturan Kılıçdaroğlu'na attığı bakış dikkatlerden kaçmadı.