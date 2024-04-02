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CHP'den Pendik'te oyların yeniden sayımı için başvuru

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Pendik'te İlçe Seçim Kurulu'na ilçe genelinde oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimin sonunda AK Parti adayı Ahmet Cin yüzde 44,69 oy ile birinci, CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı ise yüzde 42,78 oy ile ikinci sırada yer almıştı.

8 BİN 15 OY FARKI İTİRAZ GETİRDİ

Seçim sonucunda birinci olan AK Parti adayıyla ikinci olan CHP adayı arasında 8 bin 15'lik bir oy farkının ortaya çıkması üzerine CHP'den oy sayımı başvurusu yapıldı. İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği karara göre tekrar bir oy sayımı yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

BALYALI: MATEMATİK HATALARIN OLDUĞU TUTANAKLAR GÖRDÜK

CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı, İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruyla ilgili "Büyükşehir, ilçe belediyesi ve ilçe meclis üyeleri için de ayrı düşünüldüğünde 4 bin 800 ayrı tutanak var. İncelediğimiz kadarıyla yüzlerce tutanakta sonucu etkileyebilecek derecede, çok derecede usulsüz işlem olduğunu tespit ettik." dedi.

Balyalı, sözlerinin devamında şunları söyledi: "5 sene önce ortada geçerli hiçbir sebep yokken İstanbul'un tamamında oyları saydıranların yüzlerce usulsüz tutanak ve zarf sonrasında da aynı kararı vereceklerine şüphemiz yok. Adalet böyle sağlanabilir. Gerçeğin ortaya çıkması açısından Pendik'teki oyların yeni baştan sayılmasının şart olduğunu düşünüyoruz.

Geçersiz oy 13 bin 429. Pendik'teki arada fark sadece 8 bin. Arkadaşlarımızdan gelen bilgiler ve tutanaklar sonucunda bu sonuca ulaştık. Elimizde bütün tutanaklar var Pendik'te. Ortaya çıkan tablo hem arkadaşlarımızın beyanları, ifadeleri hem tutanakların tutulma şekli ve tutanaklardaki bilgiler bize, bu seçim sonucunu belirlemek için oyların yeniden sayılmasının şart olduğunu gösteriyor. Öyle sonuçlarla karşılaştık ki kendi içerisinde matematik hatalarının bile olduğu tutanaklar olduğunu gördük. Sandık sorumlularımızın bize vermiş olduğu bilgiler, tutanaklarla bu konuda eşleştiği için bugün seçim kuruluna gelmiş bulunuyoruz."

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Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

itiraz usülsüz işlemden dolayı yapılmış ama benim bildiğim ak parti böyle şeylere hiiç tenezzül etmez dersem bilmem inanırmısınız

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