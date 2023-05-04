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CHP Parti Okulu Sandık Güvenliği Eğitimini Sosyal Medyada Paylaştı

Politika Haberleri

CHP Parti Okulu, seçmenlere özel olarak hazırladığı Sandık Güvenliği Eğitimini sosyal medyada erişime açtı. Eğitimi, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı aktarıyor. Türkiye ve yurt dışında yüz yüze eğitimlerine devam eden CHP Parti Okulu, seçmenlere özel olarak önemli bilgileri aktardığı sandık güvenliği eğitimini sosyal medya hesaplarında paylaştı. CHP Parti Okulu, eğitimlerin daha fazla kişiye ulaşması ve seçmenin aklındaki soruların giderilmesini amaçlıyor.

CHP Parti Okulu, seçmenlere özel olarak hazırladığı Sandık Güvenliği Eğitimi videosunu sosyal medyadan yayınladı.

CHP Parti Okulu, seçmenlere özel olarak hazırladığı Sandık Güvenliği Eğitimini sosyal medyada erişime açtı. Eğitimi, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı aktarıyor.

Türkiye ve yurt dışında yüz yüze eğitimlerine devam eden CHP Parti Okulu, seçmenlere özel olarak önemli bilgileri aktardığı sandık güvenliği eğitimini sosyal medya hesaplarında paylaştı. CHP Parti Okulu, eğitimlerin daha fazla kişiye ulaşması ve seçmenin aklındaki soruların giderilmesini amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler süreciyle ilgili Atıcı'nın aktardığı sandık güvenliği eğitimine https://youtu.be/QoSqbGbRYmI bağlantısından ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Aytuğ Atıcı Politika Haberler

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