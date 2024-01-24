CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Uğur Mumcu ve Ali Gaffar Okkan'ı anma mesajı yayınladı

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, 31 yıl önce suikaste kurban giden Gazeteci Uğur Mumcu ve 23 sene önce silahlı saldırı sonucu suikaste uğrayan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın unutmadı.

Başkan Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İki şehidin arasındaki tek benzerlik; 8 yıl arayla aynı gün öldürülmeleri elbette değildir. Başarılı hizmetleri ile topluma ışık olmuş çalışmaları ile cumhuriyetin, çağdaşlığın, demokrasinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, ulusal birlik ve bütünlüğümüzün savunucusu Uğur Mumcu ile terör örgütlerinin ocağına incir ağacı diken ve Diyarbakır halkı tarafından çok sevilen Gaffar Okkan bu özellikleri nedeniyle; hainlerin ve şer odaklarının hedefi olmuşlardır.

Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, demokrat Türkiye'nin yılmaz savunucusu, araştıran ve sorgulayan gazeteci Uğur Mumcu'ya özlemimiz aramızdan ayrılışının 31. yılında büyüyerek artmaktadır. Ülkemizin ve Türk basının kaybettiği en büyük değerlerden biri olan Mumcu, somut belgelere dayalı çalışmaları ve yayınladığı eserleriyle önder bir gazeteci olmuştur. Cumhuriyetin ve Cumhuriyetin kazanımlarının tehdit altında olduğu, günümüzde, Türkiye üzerinde oynanan oyunları kalemiyle açığa çıkarmaktan çekinmeyen Mumcu'nun, ülkemizin nereye doğru sürüklenmekte olduğuna yönelik tespitlerinin doğruluğu daha iyi görülmektedir. Geride bıraktığımız 31 yıl, Uğur Mumcu'nun öneminin daha da artmasına, daha çok sevilmesine, değerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Anısına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Gaffar Okkan, görev süresi boyunca Diyarbakır halkının gönlünü fethetmiştir. Şehre geldiği daha ilk günlerde, sivil kıyafeti ile halkın arasına karışan Okkan, halkın nabzını tutmuş, halkı anlamış ve onlarla bütünleşmiştir. İnsanların, polise bakış açısını değiştirdi. Yapmış olduğu çalışmalarla, araya bürokratik bir mesafe koymak yerine insanları kazanmayı tercih etmiştir. Şehrin faydasına yaptığı birçok farklı uygulama, bugün O'nun ardından hala konuşulmaktadır. Gaffar Okkan, görev süresinde Hizbullah'a karşı verilen mücadelede etkin bir rol oynamış, örgütü bitirme noktasına getirmiştir. Gaffar Okkan'ı vefatının 23'ncü yılında unutmadık unutmayacağız." - DENİZLİ