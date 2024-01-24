Üye Girişi
Haberler

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Uğur Mumcu ve Ali Gaffar Okkan'ı anma mesajı yayınladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, 31 yıl önce suikaste kurban giden Gazeteci Uğur Mumcu ve 23 sene önce silahlı saldırı sonucu suikaste uğrayan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadığını belirtti. Coşkun, Mumcu ve Okkan'ın ülkenin değerli isimleri olduğunu vurgulayarak, anılarına sahip çıkacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, 31 yıl önce suikaste kurban giden Gazeteci Uğur Mumcu ve 23 sene önce silahlı saldırı sonucu suikaste uğrayan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın unutmadı.

Başkan Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İki şehidin arasındaki tek benzerlik; 8 yıl arayla aynı gün öldürülmeleri elbette değildir. Başarılı hizmetleri ile topluma ışık olmuş çalışmaları ile cumhuriyetin, çağdaşlığın, demokrasinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, ulusal birlik ve bütünlüğümüzün savunucusu Uğur Mumcu ile terör örgütlerinin ocağına incir ağacı diken ve Diyarbakır halkı tarafından çok sevilen Gaffar Okkan bu özellikleri nedeniyle; hainlerin ve şer odaklarının hedefi olmuşlardır.

Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, demokrat Türkiye'nin yılmaz savunucusu, araştıran ve sorgulayan gazeteci Uğur Mumcu'ya özlemimiz aramızdan ayrılışının 31. yılında büyüyerek artmaktadır. Ülkemizin ve Türk basının kaybettiği en büyük değerlerden biri olan Mumcu, somut belgelere dayalı çalışmaları ve yayınladığı eserleriyle önder bir gazeteci olmuştur. Cumhuriyetin ve Cumhuriyetin kazanımlarının tehdit altında olduğu, günümüzde, Türkiye üzerinde oynanan oyunları kalemiyle açığa çıkarmaktan çekinmeyen Mumcu'nun, ülkemizin nereye doğru sürüklenmekte olduğuna yönelik tespitlerinin doğruluğu daha iyi görülmektedir. Geride bıraktığımız 31 yıl, Uğur Mumcu'nun öneminin daha da artmasına, daha çok sevilmesine, değerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Anısına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Gaffar Okkan, görev süresi boyunca Diyarbakır halkının gönlünü fethetmiştir. Şehre geldiği daha ilk günlerde, sivil kıyafeti ile halkın arasına karışan Okkan, halkın nabzını tutmuş, halkı anlamış ve onlarla bütünleşmiştir. İnsanların, polise bakış açısını değiştirdi. Yapmış olduğu çalışmalarla, araya bürokratik bir mesafe koymak yerine insanları kazanmayı tercih etmiştir. Şehrin faydasına yaptığı birçok farklı uygulama, bugün O'nun ardından hala konuşulmaktadır. Gaffar Okkan, görev süresinde Hizbullah'a karşı verilen mücadelede etkin bir rol oynamış, örgütü bitirme noktasına getirmiştir. Gaffar Okkan'ı vefatının 23'ncü yılında unutmadık unutmayacağız." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Gaffar Okkan Uğur Mumcu Pamukkale Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu? 24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Ocak 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! AK Parti Şereflikoçhisar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik kimdir? AK Parti Yenimahalle adayı kim oldu? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title