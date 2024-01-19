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CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Hrant Dink'in Ölümünün 17. Yılında Mesaj Yayımladı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Hrant Dink'in öldürülmesinin 17'nci yılında mesaj yayımladı. Başkan Coşkun, mesajında Hrant Dink'in savunduğu bir arada yaşamı ve hoşgörüyü vurgulayarak, adaletin yerini bulacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Hrant Dink'in öldürülmesinin 17'nci yılında mesaj yayımladı.

Başkan Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan gazete binasının önünde katledilişinin üzerinden 17 yıl geçti. Hrant Dink, bir arada yaşamın savunucusuydu. Tehditlere boyun eğmedi. İnandıklarını savunmaktan vazgeçmedi. 19 Ocak 2007 tarihinde toplum vicdanı yara aldı. Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı. Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı, sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz.

17 yıl sonra Hrant Dink'in katilini serbest bıraktılar. Bu organize kötülüğe karşı, bu kötülerin koalisyonuna karşı bütün iyileri; iyilikle direnmeye, birbirlerine sahip çıkmaya, omuz vermeye, nerede bir adaletsizlik, nerede bir haksızlık, nerede bir ezilen varsa hep beraber dayanışmaya davet ediyoruz. Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. İnadın, umudun, cesaretin bizimle. Seninleyiz Hrant Dink. Adalet er yada geç yerini bulacak. Katilin de azmettiricileri de gerekli cezayı alacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle basın şehidi Hrant Dink'in ölümünün 17'nci yılında saygı ve sevgi ile anıyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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