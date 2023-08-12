CHP Oğuzlar İlçe Kongresi'nde Talip Karadeniz İlçe Başkanı Seçildi

CHP Oğuzlar İlçe Kongresi'nde yapılan seçimde Talip Karadeniz, ilçe başkanı seçildi. Seçimde Talip Karadeniz 31 oy alırken, diğer aday Murat Evkaya 16 oy aldı. Seçime CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er ve partililer katıldı.

CHP Oğuzlar İlçe Kongresi'nde Talip Karadeniz ilçe başkanı seçildi.

İlçedeki bir kıraathanede yapılan seçimde Talip Karadeniz ve Murat Evkaya ilçe başkanlığı için yarıştı.

47 delegenin oy kullandığı seçimde 31 oy alan Talip Karadeniz, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday Murat Evkaya ise 16 oy aldı.

Seçime CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er ve partililer katıldı.