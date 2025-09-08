CHP'nin Yeni İstanbul İl Başkanlığı Binası Belirlendi

Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresinin mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası olduğunu açıkladı. Genel Başkan Özgür Özel, yeni ofisinde çalışmalarına devam edecek.

Ulaşcan ÖZER / - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiğini ve il başkanlığının başka bir adrese taşındığını duyurdu. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı binasının, mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası olduğu öğrenildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılarak Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi." ifadelerine yer verildi.

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi olarak, mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirlendi.

