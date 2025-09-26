CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın 2 Eylül tarihli ara kararında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alıp yerlerine Gürsel Tekin ve heyetini kayyım atamıştı. Mahkeme, bu karara CHP tarafından yapılan itirazın duruşması ile değerlendirilmesine karar verdi.

GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİ SÜRECEK

Bugün yapılan duruşmada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tedbiren görevden alınmasına yapılan itirazı mahkeme reddetti. Gürsel Tekin ve kayyım heyeti göreve devam edecek.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik'in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde "İrade fesatı haller" ve "Suç kapsamlı eylemler" bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos'ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne "kongrenin iptali" talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun "tedbiren görevden uzaklaştırılmasına" karar vermişti.

Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verilmişti.

CHP'nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazları değerlendiren mahkeme, CHP'nin "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetmiş ve duruşma tarihi 26 Eylül olarak belirlenmişti.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı ve kabul edilmişti. YSK'nın CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceği kararına karşı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etmişti. Olağanüstü toplanan YSK ise, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devam edebileceğine hükmetmişti.

Kongre gerçekleştirilmiş ve Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Ardından açıklama yapan Gürsel Tekin, "Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Onun için bugün yapılan kongreyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz" demişti.