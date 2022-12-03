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İmamoğlu ve Yavaş arasında sorun mu var? Rafa kalkan dedikoduları alevlendirecek fotoğraf karesi

Politika Haberleri

CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda vizyon belgesini açıkladı. Törende ön protokolde kendilerine yer bulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birbirlerine uzak mesafede oturmaları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şampiyonlar ligi kadrosunu açıklayacağım" dediği vizyon toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Vizyon programının tanıtım videosunun yayınlanması ile başlayan program, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile devam etti. Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından kadrosundaki diğer isimlere söz verdi. CHP lideri toplantının sonunda yeni bir konuşma daha gerçekleştireceğini duyurdu.

İmamoğlu ve Yavaş arasında sorun mu var? Rafa kalkan dedikoduları alevlendirecek fotoğraf karesi

BAŞKANLARIN MESAFELİ DURUŞU GÖZLERDEN KAÇMADI

Vizyon belgesi toplantısını salondan canlı olarak takip eden Haberler.com editörlerinden Barış Yahya Çinçin'in objektifine yansıyan görüntü ise dikkat çekti. Bir süredir aralarında gerginlik olduğu iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birbirlerine uzak mesafede oturdukları görüldü.

İmamoğlu ve Yavaş arasında sorun mu var? Rafa kalkan dedikoduları alevlendirecek fotoğraf karesi

TOKALAŞMAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Adları cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen iki ismin arasının bir süredir açık olduğu kulislerde konuşuluyor. CHP'nin İstanbul Maltepe mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tokalaşmaması damgasını vurmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında esen soğuk rüzgarı paylaşıp, "Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor" yorumunda bulunmuştu. Söz konusu görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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