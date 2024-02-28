Üye Girişi
Haberler

CHP'nin seçim standını ziyaret eden Soylu: Oyunuzu bize verin dediler, boşa gitmesin 'Muradımıza gitsin' dedim

Güncelleme:

İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan eden Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Eyüpsultan Kemerburgaz'daki seçim standını ziyaret etti. Soylu yaptığı paylaşıma "Gülüştük, 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar" notunu düştü.

MUHALEFETE YAPTIĞI "TERÖRİST" BENZETMESİ ZİHİNLERDE

İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde muhalefet mensuplarına sık sık "terörist" benzetmesi yapıp, ağır ithamlarda bulunan, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye" açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan şaşırtan bir hamle geldi.

"GÜLÜŞTÜK, ÇÜNKÜ ONLAR OYUMUZA TALİP OLDU"

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan eden Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yüzlerin güldüğü fotoğraflara bir de not düşen Soylu, "Kemerburgaz'da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Politika

Süleyman Soylu İstanbul AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? Vakkas Açar kimdir? CHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Isparta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta adayı Meral Karakuş ve Nizam Aktepe kimdir? DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir? Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
title