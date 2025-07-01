CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var

CHP, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının 100. günü sebebiyle Saraçhane'deki İBB binası önünde bir miting düzenledi.

MİTİNG SONA ERDİ, ARBEDE YAŞANDI

Mitingin sona ermesiyle Saraçhane Parkı üzerinden Bozdoğan Kemeri'ne gitmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Polis ile kalabalık grup arasında yer yer arbede yaşandı.

GÖZALTILAR VAR

Biber gazının etkisiyle bayılanların da olduğu arbede sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.