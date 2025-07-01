CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var

CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
Haber Videosu

CHP tarafından Saraçhane'de düzenlenen mitingin sona ermesiyle Bozdoğan Kemeri'ne gitmek isteyen kalabalık grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kalabalık gruptan gözaltına alınanlar oldu.

CHP, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının 100. günü sebebiyle Saraçhane'deki İBB binası önünde bir miting düzenledi.

MİTİNG SONA ERDİ, ARBEDE YAŞANDI

Mitingin sona ermesiyle Saraçhane Parkı üzerinden Bozdoğan Kemeri'ne gitmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Polis ile kalabalık grup arasında yer yer arbede yaşandı.

GÖZALTILAR VAR

Biber gazının etkisiyle bayılanların da olduğu arbede sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

yine bütün o RUZ pu cocuk la rı toplanmış

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

bu ülkenin başına gelmis beladır ozel

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

bu ülkenin başına gelmis beladır o.ozel

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Konserde korku dolu anlar! Sahne arkasına kadar sızdı
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.