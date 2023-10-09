CHP'nin olaylı kongresinden değişimciler galip çıktı! İmamoğlu'ndan göndermeli tebrik mesajı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu'na desteği ile bilinen Cemal Canpolat'ı geride bırakarak yeni il başkanı seçildi. Tansiyonun yükseldiği kongre sırasında kendisini hedef alan Canpolat'a tepki gösteren İmamoğlu, Çelik'in il başkanı olmasının ardından tebrik mesajı paylaştı. İmamoğlu, "Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu." dedi.

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl Başkanlığı için İmamoğlu'na desteği ile bilinen değişimcilerin adayı Özgür Çelik ile Kılıçdaroğlu'na destek veren Cemal Canpolat yarıştı. Seçimi 342 delegenin oyuyla 32 oy farkla Özgür Çelik kazandı. Kongrede Canpolat'ın kendisiyle ilgili sözlerine sinirlenen İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile Çelik'i tebrik etti.

CANPOLAT, İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi olaylı geçti. Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

"BU NEYDİ YA, AYIP YA REZİL OLDUK"

Adayların yaptığı konuşmaların ardından salondan dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cemal Canpolat'a tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi." diyerek tepki gösterdi. Bina dışında aracına binmeden önce kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle sohbet eden İmamoğlu, "Çok çirkinleştirdiler. Çok yalan konuştular, o yalanlarında boğulsunlar. Ama biz tertemiz yürüyeceğiz." dedi.

ÖZGÜR ÇELİK KAZANDI

Seçimde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'a üstünlük sağladı. Böylelikle yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Özgür Çelik oturdu.

"İSTANBUL İÇİN BİRLİKTE KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ"

İmamoğlu, seçim sonrası "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız" paylaşımında bulundu.