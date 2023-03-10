Muharrem İnce'den CHP'nin milletvekili adaylığı teklif ettiği iddiasına yanıt: Herhangi bir görüşme teklifi gelmedi

CHP'nin milletvekili adaylığı teklif ettiği öne sürülen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozdu. CHP'den kendisine herhangi bir görüşme teklifi gelmediğini belirten İnce, "Peki, gelirse nasıl yaklaşırsınız?" sorusuna "Yani şimdi buna bir şey söylesem, 'Bana teklif gelsin' demek gibi anlaşılır. Gelmeyen bir teklif üzerine konuşulmaz ki. Bana hiçbir teklif gelmedi. Giderim ya da gitmem. Ben herkesle görüşürüm ama gelmiş olan bir teklif yok" yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın tarafından gerçekleştirilen tebrik ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

İNCE'YE MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI TEKLİF EDİLECEK İDDİASI

Görüşme sırasında Öymen ile Çetin'in, Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmesini teklif ettikleri öne sürülmüştü.

"BANA HERHANGİ BİR GÖRÜŞME TEKLİFİ GELMEDİ"

Kamuoyunda büyük tartışma yaratan iddia Muharrem İnce'ye soruldu. İnce, CHP'den kendisine herhangi bir görüşme teklifi gelmediğini ifade ederken, "Peki, gelirse nasıl yaklaşırsınız?" sorusuna ise "Bu sorunun cevabı yok şimdilik" yanıtını verdi.

"BEN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜM AMA..."

İnce gazeteci Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Yani şimdi buna bir şey söylesem, 'Bana teklif gelsin' demek gibi anlaşılır. Gelmeyen bir teklif üzerine konuşulmaz ki. Bana hiçbir teklif gelmedi. Giderim ya da gitmem. Ben herkesle görüşürüm ama gelmiş olan bir teklif yok. Pazar günü de partimizin üyeleri sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecekler. Bizim tüzüğümüz öyle" dedi.