CHP'nin kurultay davasında mahkeme değişikliği
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na davasına ilişkin aldığı yeni kararı duyurdu. Mahkeme, davanın Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasının Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı davasından kritik bir karara imza attı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması, 30 Haziran'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü.
Mahkeme, davayı kurultay davasına ilişkin açılan davada verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek 8 Eylül'e ertelemişti.
MAHKEME DEĞİŞİKLİĞİ KARARI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasının Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.
DURUŞMA TARİHİ DEĞİŞMİŞTİ
Öte yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP'nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025'ten, 15 Eylül 2025'e ertelemişti.