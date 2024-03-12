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Yarış bıçak sırtı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala Tuzla'dan ilk anket sonuçları geldi

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da bazı ilçelerde sürprizler yaşanabileceği konuşuluyor. Son olarak CHP tarafından yapılan araştırmaya göre; sürpriz yaşanabilecek ilçeler arasına Tuzla'da eklendi. Ancak bağımsız bir şirket tarafından yapılan araştırmada Cumhur İttifakı Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı'nın CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'e 5.7 puan fark attığı görüldü.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde yaptırdığı araştırmanın sonuçları basına sızdı. Araştırma sonucuna göre; İstanbul'da bazı ilçeleri el değiştirirken bazı ilçelerinde de başa baş bir yarış var. Kıran kırana yarışın olduğu ilçelerden biri de Tuzla olarak gösterildi.

ARADAKİ FARK 5.7 PUAN

CHP'nin anketine göre başa baş bir yarışın olduğu Tuzla'da bir araştırmada Megapoll Araştırma Şirketi yaptı. Megapoll'ün anketinde Tuzla imza attığı projelerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Şadi Yazıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün 5.7 puan önünde yer aldığı görüldü.

CHP'nin 'Kafa kafaya yarış var' dediği Tuzla'dan yeni araştırma sonucu geldi

ZAFER PARTİSİ VE YRP BAŞA BAŞ

Ankette Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı yüzde 44 oy oranına ulaşırken, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, 38.3 oy oranına ulaşabildi. Yeniden Refah ve Zafer Partisi ise 5.2'lik oy oranına ulaştı. İYİ Parti ise 3.6 oy oranında kaldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Şadi Yazıcı Tuzla Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

VATANSEVER:

Şadi Affetmez. %65 le alacak Şadi. Sahalardayızz reisss

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csd zbn:

HERKES EMEKLİYİ ÇOK DÜŞÜNÜYORYA ŞU CHP LİLER MADEM ÖYLE ŞU CHPLİ YÜKSEK EMEKLİ ALANLAR 10 BİN TL ALANLARA VERSİN HÜKÜMET

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