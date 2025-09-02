Haberler

CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Kongresi için açılan davada kritik karar çıktı. Mahkeme, kongreyi iptal ederek CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Gürsel Tekin, il başkanı olarak atandı. Ayrıca mahkeme 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılmasına ve olağan kongre sürecinin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi.

YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

ÖZGÜR ÇELİK: MESELEYİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Çelik, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz." dedi.

KONGRE SÜRECİ DURDURULDU

Kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA KAYYUM ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

CHP ACİL TOPLANIYOR

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Tam muz cumhuriyeti olduk. AKP istediğini yapıyor. Padişahın bile böyle yetkisi yoktu. Ama o zaman ki halk da bu kadar makarna sevmiyordu sanırım.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Bence muz yerine siyah zeytin yetiştirmek daha mantıklı olur çünkü 99 yaşında fakir bir nene, zeytinleri tuza koyup, günde 10 tane yiyip, diğer yıla kadar geçinebilir. 99 yaşında bir insan muzlar ile geçinemez diğer yıla kadar. Muzlar çürüyor ve zeytin gibi sağlıklı değiller.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Ttt:

Seçim falan yapılmasın boşuna. Yazıktır israftır. Malum parti atasın herkesi amonyum nitrat!!!!

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Tek:

herşey çoooook güzel oldu

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Bu Kararlar Ülkeye Zarar Veriyor. Demokrasinin Yok Olduğu Yerde Yoksulluk Baslarmiz

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Geçmiş olsun

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
