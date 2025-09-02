CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi.

YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

ÖZGÜR ÇELİK: MESELEYİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Çelik, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz." dedi.

KONGRE SÜRECİ DURDURULDU

Kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA KAYYUM ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

CHP ACİL TOPLANIYOR

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak