CHP'den 'İfade Özgürlüğü Raporu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin hazırladığı 'İfade Özgürlüğü Raporu'nu tanıtarak, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve protesto haklarına yönelik müdahalelerin sürdüğünü belirtti. Gökçen, bu durumun halkın doğru bilgiye erişimini engellediğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin hazırladığı, 'İfade Özgürlüğü Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Gökçen, "Rapordaki tespitler şu şekildedir; ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik müdahaleler sürmektedir. Bu müdahaleler yalnızca yargılamanın yöneldiği kişileri hedef almamakta; gerçekliğin konuşulmasını ve halkın doğru bilgiye erişerek görüşünü özgürce oluşturmasını engellemeyi amaçlamaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Gökçen, partisinin 2026 yılı ocak ayı için hazırladığı İfade Özgürlüğü Raporu'nu paylaşarak, "Raporumuz 5 bölümden oluşuyor; eleştirilerin ve gazetecilik faaliyetinin hakaret olarak değerlendirilmesi, halkın haber alma hakkının önünde bir engel olarak erişim engellemeleri, anayasal protesto hakkının hedef alınması, sansür kurumu olarak RTÜK, dezenformasyon değil 'Hakikatle Mücadele Kanunu'. Bu başlıklarda ele aldığımız rapordaki tespitler şu şekildedir; ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik müdahaleler sürmektedir. Bu müdahaleler yalnızca yargılamanın yöneldiği kişileri hedef almamakta; gerçekliğin konuşulmasını ve halkın doğru bilgiye erişerek görüşünü özgürce oluşturmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Kimsenin hakkını korumak için örgütlenememesi, iktidarı ve düzeni eleştirememesi, herkese sıra gelebileceği duygusunun yayılması hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ilgili yargılamalar yalnızca Erdoğan'ı değil, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatları ve AKP'li siyasetçileri de eleştirilere karşı korumaktadır. 'Korkma duruşmayı TRT'de canlı yayınla' ifadeleri Cumhurbaşkanına hakaret olarak görülmüş ve gözaltı kararı verilmiş" diye konuştu.

'YASAL DÜZENLEMELER TBMM'NİN YETKİSİNDEDİR'

Gökçen ayrıca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün katıldığı televizyon programını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesiyle ilgili sözlerini hatırlatarak, "Akın Gürlek ayrıca 'Adalet Hattı' kurulması ve infaz düzenlemelerine dair bazı çalışmaların olduğunu söyledi. Akın Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını tanımadığını daha net ifade edemezdi. Yasal düzenlemeler Adalet Bakanlığı'nın değil, TBMM'nin yetkisindedir. Bir savcı, kimin kimi şikayet ettiği hakkında yalan bilgilere başvurarak açıklamalar yapıyorsa ve Adalet Bakanlığı görevine atanıyorsa burada adalet yoktur. Akın Gürlek, 'Alo Adalet Hattı'ndan bahsediyor ve avukatların müvekkilleri ile görüşme hakkının kısıtlanmasından bahsediyor. Aslında Akın Gürlek şunu söylüyor; 'Ekrem İmamoğlu'nun sesini, görüntüsünü, afişini, sosyal medyasını yasakladık ama onun halkla olan bağını koparamadık' diyor. O zaman tüm tutukluların avukatları ile görüşme hakkını elinden alma pahasına Ekrem İmamoğlu'nu bir de buradan engellemek istiyor" ifadelerini kullandı.

