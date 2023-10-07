CHP'nin hedefi 400 belediye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, kongreleri tamamlayıp kurultayı bitirdikten sonra "hedef 400" şiarıyla partilerinin yerel yönetimlerde 400 belediyeye ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Merkez Artuklu ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen CHP Mardin 38. Olağan İl Kongresi'nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, parti olarak kongre sürecinde olduklarını söyledi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Kongreleri tamamlayıp kurultayı bitirdikten sonra 'hedef 400' şiarıyla CHP'nin yerel yönetimlerde 400 belediyeye ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Bizler sadece cumhuriyetimizin değil partimizin de 100. yaşını kutluyoruz. CHP'li olmak bir fedakarlık gerektirir. CHP'li olmak vefakarlıktır, her şeyden önemlisi sadakattir. Bu sadakatimiz, bizim öncelikle cumhuriyetimize, cumhuriyetimizin değerlerinedir. Biz, öz güvenini cumhuriyetin kurumlarından alan bir partiyiz. Bu anlayışla bu kongrelerin de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçmesini temenni ediyorum."

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile CHP Mardin İl Başkan adayları Mahmut Duyan ve Mehmet Hasan Eken de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından iki liste halinde gidilen seçimde 113 delegeden 64'ünün oyunu alan Mahmut Duyan, yeni il başkanı seçildi.