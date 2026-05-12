Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partisinin Cumhuriyet'in yıkılmayan tek kalesi olduğunu belirterek, CHP'nin iktidar olacağına dair inancını vurguladı. Partisinin geçmişteki zorluklarına ve gelecekteki hedefine değinen Karasu, her türlü saldırıya rağmen CHP'nin dimdik ayakta durduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "CHP şu anda Cumhuriyet'in yıkılmayan tek kalesidir." dedi.

Karasu, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin her genel başkanının saldırılara uğradığını öne sürdü.

Partisinin ilk seçimde iktidar olacağını savunan Karasu, şöyle konuştu:

"103 yıldır CHP'yi yıkmaya, bileğini bükmeye hiçbir kuvvetin gücü yetmedi. İçimizde düşenler ve ihanet edenler olacaktır. İçimizde pabuç pahalı gelenler olacaktır. CHP şu anda Cumhuriyet'in yıkılmayan tek kalesidir. O yüzden bu kaleyi yıkmak, bu kaleyi alt etmek ve sindirmek istiyorlar. CHP bu ülkede 16,5 milyon emeklinin, ülkesini terk etmemek için direnen gençlerin, açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edilen asgari ücretlinin umududur."

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ile CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka da toplantıda konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor