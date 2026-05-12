CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "CHP şu anda Cumhuriyet'in yıkılmayan tek kalesidir." dedi.

Karasu, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin her genel başkanının saldırılara uğradığını öne sürdü.

Partisinin ilk seçimde iktidar olacağını savunan Karasu, şöyle konuştu:

"103 yıldır CHP'yi yıkmaya, bileğini bükmeye hiçbir kuvvetin gücü yetmedi. İçimizde düşenler ve ihanet edenler olacaktır. İçimizde pabuç pahalı gelenler olacaktır. CHP şu anda Cumhuriyet'in yıkılmayan tek kalesidir. O yüzden bu kaleyi yıkmak, bu kaleyi alt etmek ve sindirmek istiyorlar. CHP bu ülkede 16,5 milyon emeklinin, ülkesini terk etmemek için direnen gençlerin, açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edilen asgari ücretlinin umududur."

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ile CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka da toplantıda konuşma yaptı.