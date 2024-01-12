CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip çıkışı: Gençler için büyük bir travma

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, imam hatip okullarına ilişkin ifadeleri gündem oldu. Beşikçioğlu, "Kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım artık. Bakın 20 yaşındaki bir genç liseye başladığı zaman Anadolu Lisesi'nden başladı ama mezun olduğu zaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bu büyük bir travma genç üzerinde" dedi.

"MANSUR BAŞKANIMLA ASLA SIKINTIM OLMAZ"

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın, Beşikçioğlu'nun aday olmasının istemediği iddia edilmişti. Bu iddiaların sorulduğu Beşikçioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Mansur beyle biz hep görüştük. Dizi-filmlerimiz olduğumuz gidip ne yapacağımızı kendisine anlattık, özellikle pandemide Mansur başkanın Ankaramız için yaptıkları asla unutulmaz. Elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık. Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, 'vay be siyaset enteresanmış' dedim. Mansur başkanımla asla sıkıntım olmaz. İkimizde Angaralıyız..."

"TEKLİF TELEFONLA GELDİ"

Adaylık teklifinin telefonla geldiğini belirten Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı; "Özgür bey ve Ümit beyle oturup sohbet ettiğimiz zaman çok ikna edici konuştular. Hayır diyemedim. 'Yapmak istediklerin yok mu?' dediler. 'Çok var' dedim. 'Al sana imkan' dediler. Genç bir ekibim var ve bu benim için çok önemli. Onların çok daha doğru içgüdülerinin olduğuna inanıyorum. Ve bunlar doğru yönlendirildiği zaman Etimesgut'u çok daha iyi yere getireceğiz."