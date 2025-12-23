Haberler

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı son toplantıda, önceki toplantılarda yer alan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının arka fonda bulunmaması dikkat çekti. Parti kulislerinde bu değişiklik farklı yorumlara neden oldu.

  • CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde 26 Temmuz 2025'teki toplantıda arka fonda Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı vardı.
  • CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde 22 Aralık 2025'teki toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı.
  • 26 Temmuz 2025'teki toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu katıldı, 22 Aralık 2025'teki toplantıya katılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) düzenlenen ilk Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

İMAMOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantının ardından Özel'in açıklama yaptığı alandaki arka plan dikkat çekti. Özel'in 26 Temmuz'da CAO'da gerçekleştirdiği toplantıda, arka fonda Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı yer alırken, 22 Aralık'ta yapılan son toplantıda bu fotoğrafın kaldırıldığı görüldü.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldıCHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kullanılan ilk fon (Temmuz, 2025)

DİLEK İMAMOĞLU KATILMADI

Aynı zamanda 26 Temmuz'daki toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun katıldığı bilinirken, son toplantıda yer almaması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

ADAYLIK MESAJI MI?

Özgür Özel'in yeni fon önünde açıklamalarda bulunması, parti kulislerinde "adaylık mesajı" olarak yorumlandı. İmamoğlu'nun fotoğrafının tamamen kaldırılmasının ise Özel'in adaylık sürecinde inisiyatifi doğrudan eline alma stratejisinin bir parçası olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıReşat Töre:

Algı yaratma adam gıbı tarafsız yayın yap

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Ispir:

MANSUR BAŞKANI ADAY YAPMADIĞINIZ SÜRECE SİZE OY MOY YOK.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Mansur öncelikle Ankara trafiğini düzeltsin, logar temizliklerini yapsın sonra su meselesi ve diğer işlere baksın ..

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Mansur Yavaş yavas gelecek

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBARBAROS:

Yas 1 hafta sürer hayat devam ediyor imamoğlu.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bence CHP'nin adayı Mansur Bey olmalı. Sayın Özel ve İmamoğlu daha gençler, Allah sağlık verir ölmez de sağ kalırlarsa önlerinde uzun zamanları var. Saygılarımla.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

