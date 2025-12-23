CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) düzenlenen ilk Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

İMAMOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantının ardından Özel'in açıklama yaptığı alandaki arka plan dikkat çekti. Özel'in 26 Temmuz'da CAO'da gerçekleştirdiği toplantıda, arka fonda Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı yer alırken, 22 Aralık'ta yapılan son toplantıda bu fotoğrafın kaldırıldığı görüldü.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kullanılan ilk fon (Temmuz, 2025)

DİLEK İMAMOĞLU KATILMADI

Aynı zamanda 26 Temmuz'daki toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun katıldığı bilinirken, son toplantıda yer almaması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

ADAYLIK MESAJI MI?

Özgür Özel'in yeni fon önünde açıklamalarda bulunması, parti kulislerinde "adaylık mesajı" olarak yorumlandı. İmamoğlu'nun fotoğrafının tamamen kaldırılmasının ise Özel'in adaylık sürecinde inisiyatifi doğrudan eline alma stratejisinin bir parçası olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.