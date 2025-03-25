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CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada bazı markalar için boykot çağrısı yaptı. Özel'in konuyla ilgili açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Bu siyasal zorbalık ve hedef saptırmaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protesto gösterileri sırasında CHP lideri Özgür Özel'den dün akşam dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Bazı markaları sıralayan ve boykot çağrısı yapan Özel'e AK Parti'den yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZ ZORBA ZİHNİYETİ TAM OLARAK GÖRMÜŞTÜR"

Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür.

"SİYASAL ZORBALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.

"HEDEF SAPTIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur:

1. Bazı CHP'liler bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi.

2. Bazı CHP'liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu.

"GEREKLİ CEVABI VE HAK ETTİKLERİNİ LAYIKIYLA VERİRİZ"

CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz"

CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (79)

Haber YorumlarıBlack Mamba:

sen seçilmiş baskani yargı eliyle görevinden alırken zorbalık olmuyor dimi ,,

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Yorum Beğenme605
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Haber YorumlarıHakan Demir:

şirketleriniz batacak ondan korkuyorsunuz , milleti ayrıştıran sizsimiz

Yorum Beğen646
Yorum Beğenme436
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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Halkın seçtiği kişiyi gizli tanık ve bir kaç yalancı şahit ile içeri atarken zorbalık olmuyor da, ayakkabı kutularına doldurulan paralar ile açılan işyerlerinin boykotu yapılınca mı zorbalık oluyor!!!??

Yorum Beğen504
Yorum Beğenme389
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Haber YorumlarıJY:

HAK, HUKUK, ADALET İSTEYEN, ÇOCUKLARI İÇİN DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İSTEYEN BOYKOTA KATILIR.

Yorum Beğen443
Yorum Beğenme382
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Haber YorumlarıPoyraz:

Sıkıysa yahudi mallarına da boykot ilan edin görelim

Yorum Beğen487
Yorum Beğenme113
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Haber YorumlarıSEMİH YILDIZ:

EKO ÇALDIMI ÇALMADIMI Bİ CEVAP VERİN KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL. 560 MİLYAR KİMİN CEBİNDE

Yorum Beğen410
Yorum Beğenme122
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Haber YorumlarıMr Camel:

yapılan zülümü medya üzerinde saklayamazsınız önüne gelene soruşturma açıyorsunuz ülkenin yüzde 25 sızı desteklerken sokaklarda yüzde 75 sıne soruşturma açın

Yorum Beğen227
Yorum Beğenme188
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Haber YorumlarıMesutd:

hedef adalet kalkinmaktan vazgeçin artık. ülkeyi uçuruma itiyorsunuz akepe zihniyeti ama bu ülkemizi size yedirmiyecegiz.......

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme180
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Haber YorumlarıKim kimse:

Yok abi bu adamlar herkesin aklıyla alay ediyor Allah sonumuzu hâyır etsin diyorduk şimdi Allah bizi kurtarsın demek daha doğru.

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Fırat taş oe gel buraya da yorum yap bol geçme trol

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme21
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