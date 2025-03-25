CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protesto gösterileri sırasında CHP lideri Özgür Özel'den dün akşam dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Bazı markaları sıralayan ve boykot çağrısı yapan Özel'e AK Parti'den yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZ ZORBA ZİHNİYETİ TAM OLARAK GÖRMÜŞTÜR"

Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür.

"SİYASAL ZORBALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.

"HEDEF SAPTIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur:

1. Bazı CHP'liler bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi.

2. Bazı CHP'liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu.

"GEREKLİ CEVABI VE HAK ETTİKLERİNİ LAYIKIYLA VERİRİZ"

CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz"