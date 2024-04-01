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CHP'nin ilk kez kazandığı Balıkesir'de aday seçimi kazanınca şükür namazı kıldı

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CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, 31 Mart'ın kesin olmayan sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 51 oyla seçilme başarısı gösterdi. Akın, başarısı sonrası Zağnos Paşa Cami'nde esnaflarla beraber sabah namazını kılarak şükür duasında bulundu.

ATATÜRK HUTBE OKUMUŞTU

Seçim yarışından zaferle ayrılan Ahmet Akın, sabah namazını Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Cami'nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaatiyle sohbet eden Akın, Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu.

ÇALIŞANLARLA KONUŞACAK

İlk icraatını açıklayan Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

"3 AYETEL KÜRSİ OKUDUM"

Kendisini cami bahçesinde gören vatandaşlar ise Ahmet Akın ile selamlaştı. Yaşlı bir teyze ise yanına yaklaşarak "Sen seçime giderken, ben sana 3 tane Ayetel Kürsi okudum. Allah yolunu açık etsin evladım" dedi. Akın, daha sonra sabah temizliği yapan belediye personelleri ile konuştu.

CHP'nin Balıkesir adayı seçimi kazanınca şükür namazı kıldı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ahmet Akın Balıkesir Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (4)

rakunlarısalarımüstüne:

Allah kabul etsin. Vatandaşa tepeden bakma, harama onay verme, adam kayırma. Bu 3’ünü yap yine seçilirsin. Yolun açık olsun.

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Martin Sikertel:

Ne güzel yazmışsın hocam yüreğine sağlık.

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İfigenia Arslan:

Helal olsun

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VATOZZ:

İşte bu. Ben a partisine çalıştım ben b partisine çalıştım kazandık nerde benim emeklerim ne olacak ise alinacakmiyim diyenlerde lütfen biraz düşünün. Sizi iş vaadi verenler sizi işe alırken yıllarını emeklerini belediyeye vermiş işçileri işinden ekmeğinden ederek alacak. Bu zalimlige kapı açmayın. Bakın başkan bey ne güzel düşünmüş. Şimdi eski belediye işçileri evinde huzurlu değildir.

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