CHP'nin Afyonkarahisar İl Kongresi'nde Gergin Anlar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirilen Afyonkarahisar 35. İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı.

Kongrede divan başkanlığı tarafından il başkan adaylarına konuşma hakkı tanındı. Konuşmalar sırasında kürsüye başkan adaylarından Hasan Karadeniz çıktı. Karadeniz'in konuşması esnasında mevcut Başkan Faruk Duha Erhan'ın destekçileri Karadeniz'i susturmaya çalışınca ortalık bir anda karıştı. Erhan ve Karadeniz'in destekçileri birbirinin üzerine yürüdü. Kısa süreli arbedenin yaşandığı olay araya giren partililerin müdahalesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR