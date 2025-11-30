Haberler

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri tamamlandı

Güncelleme:
CHP, 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerini gerçekleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel, iktidar hedefiyle yürüyüşe devam edeceklerini söyledi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla devam eden CHP Kurultayı'nda saat 16.55 itibarıyla PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı. PM için 145, YDK için de 31 ismin başvurduğu seçimlerde, 1385 delege 125 sandıkta oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 1 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

'YARINDAN İTİBAREN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATIYORUZ'

Oy verdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Yarından itibaren çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu Türkiye'ye iyi gelecek. Partideki bu güçlü birliktelik, partimize, üyelerimize ve Türkiye'de bu iktidarın değişmesini ümit eden herkese iyi geldi. Bundan sonrada hep birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. Bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi, sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı gezerek, köy köy gezerek Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Dün de söyledim; sokağa çıkan, meydanları dolduran, kapıyı çalan, eve giren, sorunu ve çözümünü söyleyen, fabrikaları örgütleyen, işçileri örgütleyen, köylerde olan, tarımla ve hayvancılıkla ilgili sorunları nasıl çözeceğini anlatan ve Türkiye'nin dış politikasından güvenlik kaygılarına kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerilerini, iktidar hedefini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye hazır olsun. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi gevşetmeden ama iktidara doğru yürüyüşün adımlarını hızlandırarak devam edeceğiz" dedi.

Saat 19.45 itibariyle sona eren oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
