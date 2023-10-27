Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etti! CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı İmamoğlu olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün görüştüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığı yapmasını teklif etti. Bu teklifi Özgür Özel'e de danışan İmamoğlu divan başkanı olmayı kabul etti.

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E DANIŞTI

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu. Teklife olumlu yaklaşan İmamoğlu, konuyu diğer aday Özgür Özel ile görüştü. İmamoğlu ve Özel'in yaptığı görüşmenin ardından her iki adayın da olumlu yaklaşması üzerine Divan Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun önerilmesi kararlaştırıldı.

KURULTAYI İMAMOĞLU YÖNETECEK

Kurultay günü verilecek önerge ile İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.