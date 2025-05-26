CHP kurultayının iptali davası 30 Haziran'a ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'te gerçekleştirdiği kurultayda şaibe iddiaları için açılan davada, bugün yeni duruşma yapıldı.

DURUŞMA SAAT 10.00'DA BAŞLADI

Partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilen davanın ikinci duruşması saat 10.00'da başladı.

SORUŞTURMANIN SON DURUMUNUN SORULMASI İSTENMİŞTİ

Bu duruşmada hakim, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21'nci Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbata ile Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurulara ilişkin kararların, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da kurultaya ilişkin soruşturmanın son durumunun sorulmasını istemişti.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti. Heyet, CHP'den 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi.

DAVA 30 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının son durumunun bildirilmesi istendi. Bir sonraki duruşma 30 Haziran günü saat 10.00'da görülecek.