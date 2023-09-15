CHP'nin 100. Yıl Kutlama Programı İzmir'de Düzenlendi

CHP'nin 100. yıl kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir İl Başkanlığı tarafından '100 Yıllık Yolculuk' başlığı altında kutlama programı düzenlendi. Programa CHP'de eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da katıldı.

CHP'nin 100'üncü yıl kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir İl Başkanlığı tarafından '100 Yıllık Yolculuk' başlığı altında kutlama programı düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, partinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla '100 Yıllık Yolculuk' başlığı altında kutlama programı düzenledi. Fuar İzmir'de düzenlenen programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz ve partililer katıldı. Programa CHP'de eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın konuşmacı olarak katıldı.

'BU SÖZÜN EN ÇOK YAKIŞACAĞI AKŞAM BU AKŞAMDIR'

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Tarihe tanıklık ediyorsunuz. Bu sözün en çok yakışacağı akşam bu akşamdır. Bugün 100 yıllık bir tarihe tanıklık ediyorsunuz. Vatanın kurtarıldığı, devletin kurulduğu, Cumhuriyetin ilan edildiği bir tarih. Kurtuluş Savaşı'nı veren, ekonomisi bitik bir ülkeden saygın bir Cumhuriyete giden 100 yıllık bir yolculuk. ya o adım hiç adım hiç atılmasaydı? Mustafa Kemal Atatürk Halk Fırkası'nın kurulmasını hiç istemeseydi? Cumhuriyeti ilan etmeyerek kendi saltanatını kursaydı, Meclisi kurmasaydı ne olurdu? İşte bu sorunun cevabı derin bir yokluk, karanlık ve korku. CHP, o yokluğa son verendir. O karanlığı ilim bilim ve adaletle aydınlığa çevirendir. CHP, modern bir Cumhuriyet kuran partidir" dedi.

'ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise "İzmir'in kurtuluşundan bir yıl sonra, 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partimiz, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Cumhuriyetin temel dayanağı' olmayı bugün de sürdürüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partililer Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri olan hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, laikliği, demokrasi, adalet, barış ve refahı korumak için bir asırdır nöbetteyiz. Partimiz, bu uzun yolculuk boyunca şüphesiz ki sayısız engellerle karşılaştı. Milletin egemenliğine gölge düşüren darbeler, bugün bir kere daha tekrar eden ekonomik kriz ve toplumumuzun kutuplaştırılması. Biz bunların hepsine göğüs germesini bildik. Asla vazgeçmedik. Çok ağır bedeller ödedik. Fakat hiç yılmadık" dedi.

'SÖZÜMÜZ, ONURUMUZDUR'

Soyer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün yalnızca 100 yıllık bir mirası kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dönük bir taahhütte bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız. Haksızlıkları, kutuplaşmayı, baskıyı ve adaletsizliği bu ülkeden söküp atacağız. CHP, hiçbir safsataya itibar etmeyip devrimci ruhuyla tüm Türkiye'yi kucaklamayı sürdürecek. Yüreğinde demokrasi aşkını taşıyan, partimizin geleceği olacak yeni nesilleri, Türkiye'nin en ücra noktalarında dahi olsa bir bir bulup çıkaracağız. Sözümüz, onurumuzdur."