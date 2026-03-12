CHP'li Gençlik Kolları Başkanı ve Üyeleri Gözaltına Alındı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla, CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattı. Üzerinde 'CHP Nazilli Gençlik Kolları' yazısı ve logosunun yer aldığı pankart ve afişlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri A.Ö., Y.Ç. ve partili E.İ. gözaltına alındı.

Gelişmelerin ardından CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu ile CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Nazilli CHP İlçe Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Fikirlerimizi demokratik bir zeminde ifade etmek isteyen CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanımızın her koşulda yanındayız. Demokrasilerde siyasetçiler yalnızca icraatlarıyla değil, söylemleri ve bu söylemlere gelen eleştirilere verdikleri tepkilerle de hatırlanır. Eleştiri ve ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun en temel yapı taşlarından biridir. Hukuk birimlerimiz süreci titizlikle takip etmektedir" dedi.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Avukat Sema Aslıhan Ökmen ise konuşmasında, "Hakaret, mala zarar verme, kamu görevlisine hakaret yoktur. Şu an nezarette tutuluyorlar. Yarın savcılık ifadesine çıkarılacaklar. İfadelerinden sonra serbest bırakılacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı