Haberler

CHP'li Gençlik Kolları Başkanı ve Üyeleri Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. CHP yetkilileri, eleştiri ve ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla, CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattı. Üzerinde 'CHP Nazilli Gençlik Kolları' yazısı ve logosunun yer aldığı pankart ve afişlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri A.Ö., Y.Ç. ve partili E.İ. gözaltına alındı.

Gelişmelerin ardından CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu ile CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Nazilli CHP İlçe Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Fikirlerimizi demokratik bir zeminde ifade etmek isteyen CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanımızın her koşulda yanındayız. Demokrasilerde siyasetçiler yalnızca icraatlarıyla değil, söylemleri ve bu söylemlere gelen eleştirilere verdikleri tepkilerle de hatırlanır. Eleştiri ve ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun en temel yapı taşlarından biridir. Hukuk birimlerimiz süreci titizlikle takip etmektedir" dedi.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Avukat Sema Aslıhan Ökmen ise konuşmasında, "Hakaret, mala zarar verme, kamu görevlisine hakaret yoktur. Şu an nezarette tutuluyorlar. Yarın savcılık ifadesine çıkarılacaklar. İfadelerinden sonra serbest bırakılacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

Kadın öğretmen, kız öğrencisine istismarda bulundu! İşte istenen ceza
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti