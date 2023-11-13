CHP MYK, 38. Olağan Kurultay Sonrası İlk Kez Toplandı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, 38. Olağan Kurultay sonrası ilk MYK toplantısı gerçekleştirildi. Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi toplantısında ise yeni MYK üyeleri açıklanmıştı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 38. Olağan Kurultay sonrasında ilk kez bugün toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde; 38. Olağan Kurultay sonrasında ilk MYK toplantısına başkanlık yaptı.
Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi toplantısı, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, toplantıda; partinin yeni MYK üyelerini açıklamıştı.
Kaynak: ANKA / Politika